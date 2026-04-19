Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глеб – о женщине-тренере в Бундеслиге: «Как она будет заходить в раздевалку – постоянно стучаться?»

Глеб – о женщине-тренере в Бундеслиге: «Как она будет заходить в раздевалку – постоянно стучаться?»

19 апреля, 10:43
1

Бывший игрок сборной Беларуси Вячеслав Глеб высказался о назначении в «Унион» на пост главного тренера Мари-Луизы Эты.

– Новость про назначение Мари-Луизе Эты в «Унион» меня удивила. Однако они любят эпатировать, это же Европа! Там хватает феминисток, они выступают за равноправие и прочие вещи, которые я не хочу озвучивать. Но мне кажется, что это неправильный путь. Не хочу сказать, что женщины должны быть нежными. Хотят быть сильными – пускай. Но смотрите: как женщина будет заходить в мужскую раздевалку? Постоянно стучаться? А как ребята будут ее воспринимать? Как эксперимент это интересно, но он, на мой взгляд, не удастся.

– Думаете, в белорусском футболе такое невозможно?

– В теории все возможно. Я на тренерских курсах учился вместе с девушкой. Но можно порассуждать с другой стороны. Кто в нашем женском чемпионате возглавляет женские команды? Мужчины. Но, получается, все может быть. И «Унион» это доказал. Принесет ли это успех? Сомневаюсь.

  • 34-летняя Мари-Луиза Эта работает в «Унионе» с 2023 года.
  • Она была помощником главного тренера в клубе, а в 2024-м уже руководила командой со скамейки, когда был дисквалифицирован тренер Ненад Бьелица.
  • Сейчас Эта временно возглавила «Унион» после увольнения Штеффена Баумгарта с поста главного тренера. Она стала первой женщиной-тренером на такой должности в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.

Источник: sport.onliner.by
Германия. Бундеслига Беларусь. Высшая лига Унион Глеб Вячеслав Эта Мари-Луиза
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1776589714
Будет первой заходить и стучаться не придётся. А вот разбор игры будет примерно таким: И так все всё поняли сами, все свободны, а вы трое останьтесь... Ну и дальше по сценарию включаем фантазию (ну немцы же всё таки). В теории все возможно,- подтвердил Глеб.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 