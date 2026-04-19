Глеб – о женщине-тренере в Бундеслиге: «Как она будет заходить в раздевалку – постоянно стучаться?»

Бывший игрок сборной Беларуси Вячеслав Глеб высказался о назначении в «Унион» на пост главного тренера Мари-Луизы Эты.

– Новость про назначение Мари-Луизе Эты в «Унион» меня удивила. Однако они любят эпатировать, это же Европа! Там хватает феминисток, они выступают за равноправие и прочие вещи, которые я не хочу озвучивать. Но мне кажется, что это неправильный путь. Не хочу сказать, что женщины должны быть нежными. Хотят быть сильными – пускай. Но смотрите: как женщина будет заходить в мужскую раздевалку? Постоянно стучаться? А как ребята будут ее воспринимать? Как эксперимент это интересно, но он, на мой взгляд, не удастся.

– Думаете, в белорусском футболе такое невозможно?

– В теории все возможно. Я на тренерских курсах учился вместе с девушкой. Но можно порассуждать с другой стороны. Кто в нашем женском чемпионате возглавляет женские команды? Мужчины. Но, получается, все может быть. И «Унион» это доказал. Принесет ли это успех? Сомневаюсь.