Клопп определился с планами на будущее

Юрген Клопп не рассматривает работу в «Реале» и рассчитывает в будущем возглавить сборную Германии.

Имя немецкого специалиста снова связывают с «Реал Мадрид», но издание не видит признаков интереса со стороны мадридского клуба. По информации AS, Клопп также не ждет предложения от «Реала», так как он считает целью на будущее работу главным тренером сборной Германии.

Сейчас Клопп занимает пост спортивного руководителя группы Red Bull. Он не спешит возвращаться к работе главным тренером клуба после 25 лет постоянной тренерской деятельности до ухода из «Ливерпуля», а также что он чувствует себя комфортно на нынешней должности и живет на Мальорке.

Вариант со сборной Германии остается для Клоппа долгосрочным, а ближайшие изменения в национальных командах часто зависят от результатов на чемпионате мира. Сейчас сборную Германии возглавляет Юлиан Нагельсманн, который готовится ко второму крупному турниру на этом посту после Евро-2024.

В последние дни появлялись слухи о возможном интересе «Манчестер Юнайтед» к Нагельсманну, и потенциальные изменения в сборной могли бы повлиять на планы Клоппа.