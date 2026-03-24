Клопп ответил на вопрос о работе в сборной Германии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, возможно ли его назначение в сборную Германии в ближайшее время.
– Видите ли вы себя в будущем на посту главного тренера сборной Германии?
– Сейчас я об этом вообще не думаю. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет. Но никаких планов в этом отношении у меня нет.
- Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
- Также немецкого специалиста связывают с «Реалом».
- Накануне Юрген пошутил о назначении в мадридский клуб.
