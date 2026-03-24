Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клопп ответил на вопрос о работе в сборной Германии

24 марта, 14:21
1

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, возможно ли его назначение в сборную Германии в ближайшее время.

– Видите ли вы себя в будущем на посту главного тренера сборной Германии?

– Сейчас я об этом вообще не думаю. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет. Но никаких планов в этом отношении у меня нет.

  • Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
  • Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
  • Также немецкого специалиста связывают с «Реалом».
  • Накануне Юрген пошутил о назначении в мадридский клуб.

Источник: Goal
Германия. Бундеслига Германия Клопп Юрген
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1774353334
Карпин троллит Литвинова, а журналист троллит Карпина))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 