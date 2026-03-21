Бундеслига. «Бавария» разгромила «Унион», Гнабри оформил дубль

«Бавария» дома победила «Унион» со счетом 4:0 в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Голы у мюнхенцев забили Майкл Олисе на 43-й минуте, Серж Гнабри на 45+1-й и 67-й и Гарри Кейн на 49-й.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 70 очками после 27 матчей. Отрыв мюнхенцев от дортмундской «Боруссии», проведшей на игру меньше, составляет 12 очков.

«Унион» идет 10-м с 31 очком.

Беспроигрышная серия «Баварии» достигла 12 матчей подряд во всех турнирах.