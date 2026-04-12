Аршавин – о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высоко оценил игру Александра Соболева в последних матчах.
«Когда Соболев выходит на поле, то у «Зенита» появляется розыгрыш. Например, с Дураном такого нет.
Соболев очень здорово себя ощущает и физически, и морально, он тащит весну для «Зенита», – сказал Аршавин.
- Соболев вышел в стартовом составе «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
- После зимней паузы нападающий значительно прибавил в результативности – он забивает в четырех играх РПЛ подряд.
