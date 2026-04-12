Ветеран ЦСКА оскорбил Челестини, сравнив его с Карпиным

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на поражение команды от «Сочи».

«Не вижу будущего у ЦСКА с Челестини. Он нулевой – прямо как Карпин! Ни черта не соображает в футболе. В Швейцарии он там где-то тренировал. Разве он великий тренер после этого? Сейчас все надеются на удачу, вдруг, получится. Вот такая ситуация. Челестини – дешевое повидло», – сказал Пономарев.