Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ветеран ЦСКА оскорбил Челестини, сравнив его с Карпиным

Вчера, 19:16
16

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на поражение команды от «Сочи».

«Не вижу будущего у ЦСКА с Челестини. Он нулевой – прямо как Карпин! Ни черта не соображает в футболе. В Швейцарии он там где-то тренировал. Разве он великий тренер после этого? Сейчас все надеются на удачу, вдруг, получится. Вот такая ситуация. Челестини – дешевое повидло», – сказал Пономарев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Челестини Фабио Пономарев Владимир
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1776011187
Согласен
Ответить
...уефан
1776011412
..."Дешёвое повидло" - это, несомненно, перл от дедугана!...
Ответить
АЛЕКС 58
1776012003
Ветеран прав
Ответить
k611
1776012617
"Карпин" теперь это такое тренерское ругательство...
Ответить
subbotaspartak
1776014192
А разве можно публично оскорблять сразу нескольких человек? Верните деньги Евсееву!!!
Ответить
Интерес
1776016227
Возражать, видя результаты и главное-игру команды, трудно.
Ответить
RUSARM
1776017209
Браво ветеран,так и есть... Он всю команду разложил из нутри...чемодан,вокзал,и нах...
Ответить
bratskij
1776018725
Да он не дешевое повидло, а куча навоза.
Ответить
crf57
1776019050
Он нулевой такой же.как твои тупые комментарии!
Ответить
Hector вернулся
1776050595
Такой же нулевой как Пономарёв
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 