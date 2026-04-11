Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола

Бывший полузащитник «Реала», «Баварии» и сборной Германии Тони Кроос высоко отозвался о Мануэле Нойере.

«Для меня это факт, что Ману – лучший вратарь в истории. Он единственный голкипер, за игрой которого так интересно наблюдать.

То, что он делает на поле, смотрится просто потрясающе. У него до сих пор свой уникальный стиль игры. Только он обладает таким», – сказал Кроос.