Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола

Сегодня, 13:38
1

Бывший полузащитник «Реала», «Баварии» и сборной Германии Тони Кроос высоко отозвался о Мануэле Нойере.

«Для меня это факт, что Ману – лучший вратарь в истории. Он единственный голкипер, за игрой которого так интересно наблюдать.

То, что он делает на поле, смотрится просто потрясающе. У него до сих пор свой уникальный стиль игры. Только он обладает таким», – сказал Кроос.

  • В марте Нойеру исполнилось 40 лет.
  • Его контракт с «Баварией» истекает через 2,5 месяца.
  • В этом сезоне вратарь пропустил 30 голов в 31 матче на клубном уровне.
  • Он провел 124 игры за сборную Германии, пропустив 118 мячей.

Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Бавария Германия Кроос Тони Нойер Мануэль
Комментарии (1)
edw7777
1775916615
Нойер, безусловно, вратарь авторитетный. Но, для меня лучший - это Лев Иванович. Я помню его игру: он выделялся среди всех просто на голову. Люди в разных странах смотреть игру ходили именно на Яшина. Такого авторитета у Нойера нет.
18+
