Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола

Бывший полузащитник «Реала», «Баварии» и сборной Германии Тони Кроос высоко отозвался о Мануэле Нойере.
«Для меня это факт, что Ману – лучший вратарь в истории. Он единственный голкипер, за игрой которого так интересно наблюдать.
То, что он делает на поле, смотрится просто потрясающе. У него до сих пор свой уникальный стиль игры. Только он обладает таким», – сказал Кроос.
- В марте Нойеру исполнилось 40 лет.
- Его контракт с «Баварией» истекает через 2,5 месяца.
- В этом сезоне вратарь пропустил 30 голов в 31 матче на клубном уровне.
- Он провел 124 игры за сборную Германии, пропустив 118 мячей.
Источник: Bayern & Germany