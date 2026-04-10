  • «Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»

«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»

Сегодня, 21:33

«Бавария» входит в список клубов, которым интересен полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс. Мюнхенцы восхищены футболистом.

На игрока также претендуют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Если претендентов останется несколько, то фиксированная сумма трансфер Роджерса может дойти до 90 миллионов, а с учетом бонусов – почти до 100 миллионов фунтов.

20% прибыли от продажи получит «Мидлсбро». «Астон Вилла» приобретала игрока у «Боро» за 15 миллионов фунтов.

  • 23-летний Роджерс в этом сезоне провел за бирмингемцев 45 матчей, забил 10 голов, сделал 7 ассистов.
  • Он сыграл 13 встреч за сборную Англии, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • «Бавария» и «Астон Вилла» борются за трофеи ЛЧ и ЛЕ этого сезона.

Источник: Mirror
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Астон Вилла Бавария Роджерс Морган
