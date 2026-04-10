«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»

«Бавария» входит в список клубов, которым интересен полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс. Мюнхенцы восхищены футболистом.
На игрока также претендуют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Если претендентов останется несколько, то фиксированная сумма трансфер Роджерса может дойти до 90 миллионов, а с учетом бонусов – почти до 100 миллионов фунтов.
20% прибыли от продажи получит «Мидлсбро». «Астон Вилла» приобретала игрока у «Боро» за 15 миллионов фунтов.
- 23-летний Роджерс в этом сезоне провел за бирмингемцев 45 матчей, забил 10 голов, сделал 7 ассистов.
- Он сыграл 13 встреч за сборную Англии, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- «Бавария» и «Астон Вилла» борются за трофеи ЛЧ и ЛЕ этого сезона.
Источник: Mirror