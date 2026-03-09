Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в английской Премьер-лиге.
Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ выглядит так:
- Матеуш Мане («Вулверхэмптон») – 20 млн евро (+ 19,75 млн);
- Эли Жуниор Крупи («Борнмут») – 40 млн евро (+ 18 млн);
- Доминик Собослаи («Ливерпуль») – 100 млн евро (+ 15 млн);
- Райан Шерки («Манчестер Сити») – 65 млн евро (+ 15 млн);
- Игор Тиаго («Брентфорд») – 50 млн евро (+ 15 млн);
- Райан Витор («Борнмут») – 40 млн евро (+ 15 млн);
- Пабло («Вест Хэм») – 18 млн евро (+ 13 млн);
- Харрисон Армстронг («Эвертон») – 12 млн евро (+ 10,8 млн);
- Морган Роджерс («Астон Вилла») – 80 млн евро (+ 10 млн);
- Антуан Семеньо («Манчестер Сити») – 75 млн евро (+ 10 млн).
Источник: Transfermarkt