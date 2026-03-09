Соболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свое поведение после забитого мяча в игре 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Форвард отпраздновал гол, изобразив дирижера.

Ранее Соболев говорил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, а будет плохим».

Несмотря на его гол, «Зенит» проиграл со счетом 1:2.

После матча «Оренбург» высмеял Соболева.

– Как забили гол во втором матче подряд?

– Шла подача, отклеился от защитника и забил головой.

– Не было опасений, что вдруг вы оказались во вне игры?

– Нет.

– Празднуя гол, вы как будто что-то написали в воздухе.

– Просто болельщики «Оренбурга» начали что-то кричать про «Зенит», решил ими немного поруководить, чтобы дальше продолжали.