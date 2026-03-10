Аршавин спрогнозировал, как будет развиваться карьера Овечкина

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о дальнейших перспективах хоккеиста Александра Овечкина.
- Овечкин занимает 2-е место в истории НХЛ по числу шайб с учетом плей-офф – 998.
- Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 1016.
– Это все-таки последний сезон Овечкина [в «Вашингтоне»] или он останется, чтобы побить рекорд Гретцки?
– Он уже побил один рекорд, а может и второй побить. Я думаю, это займет два с половиной месяца. В октябре начинается [сезон], до Нового года он уже успеет.
И вернется в «Динамо» как раз ко второй части, к плей-офф. А потом уже, когда будет взрослый-старый, он будет один, который везде побил Гретцки.
- 40-летний Овечкин – капитан «Вашингтон Кэпиталз», он выступает за клуб НХЛ с 2005 года.
- В НХЛ провeл более 1400 матчей регулярного чемпионата, забил свыше 850 голов.
- Обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона».
- Девятикратный обладатель приза «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу сезона НХЛ.
- Трeхкратный обладатель «Харт Трофи» (MVP регулярного чемпионата НХЛ).
- Чемпион мира со сборной России (2008, 2012, 2014).
Источник: ютуб-канал Fonbet