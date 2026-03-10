  • Аршавин спрогнозировал, как будет развиваться карьера Овечкина

Аршавин спрогнозировал, как будет развиваться карьера Овечкина

10 марта, 14:50
5

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о дальнейших перспективах хоккеиста Александра Овечкина.

  • Овечкин занимает 2-е место в истории НХЛ по числу шайб с учетом плей-офф – 998.
  • Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 1016.

– Это все-таки последний сезон Овечкина [в «Вашингтоне»] или он останется, чтобы побить рекорд Гретцки?

– Он уже побил один рекорд, а может и второй побить. Я думаю, это займет два с половиной месяца. В октябре начинается [сезон], до Нового года он уже успеет.

И вернется в «Динамо» как раз ко второй части, к плей-офф. А потом уже, когда будет взрослый-старый, он будет один, который везде побил Гретцки.

  • 40-летний Овечкин – капитан «Вашингтон Кэпиталз», он выступает за клуб НХЛ с 2005 года.
  • В НХЛ провeл более 1400 матчей регулярного чемпионата, забил свыше 850 голов.
  • Обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона».
  • Девятикратный обладатель приза «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу сезона НХЛ.
  • Трeхкратный обладатель «Харт Трофи» (MVP регулярного чемпионата НХЛ).
  • Чемпион мира со сборной России (2008, 2012, 2014).

Источник: ютуб-канал Fonbet
Россия. Премьер-лига Хоккей Аршавин Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1773143660
Чем только не занимается "вылычайший ногомячер века", но только не своими обязанностями
Ответить
subbotaspartak
1773151937
Овечкину переправьте. К исполнению.
Ответить
Cleaner
1773153986
Зачем Овечкину возвращаться в Динамо??? Установит рекорд и на покой почивать на лаврах!
Ответить
