Аршавин спрогнозировал, как будет развиваться карьера Овечкина

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о дальнейших перспективах хоккеиста Александра Овечкина.

Овечкин занимает 2-е место в истории НХЛ по числу шайб с учетом плей-офф – 998.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 1016.

– Это все-таки последний сезон Овечкина [в «Вашингтоне»] или он останется, чтобы побить рекорд Гретцки?

– Он уже побил один рекорд, а может и второй побить. Я думаю, это займет два с половиной месяца. В октябре начинается [сезон], до Нового года он уже успеет.

И вернется в «Динамо» как раз ко второй части, к плей-офф. А потом уже, когда будет взрослый-старый, он будет один, который везде побил Гретцки.