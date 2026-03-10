Гурцкая объяснил разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая указал на ошибку ЦСКА, приведшую к разгрому от «Динамо» в 20-м туре РПЛ.

Бело-голубые на выезде выиграли столичное дерби со счетом 4:1.

С 17-й минуты армейцы играли вдесятером после удаления Лусиано Гонду.

«ЦСКА ввязался в драку как юнец какой-то. Понимаешь? Как юнец, который хотел просто в меньшинстве, когда счeт стал 2:1…

Они поставили на кон всe, чтобы забить гол, а эти просто умно чуть отошли. Имея такого человека, как Бителло, который любой передачей может разрезать [линию обороны]…

Они, конечно, на контратаках сыграли более продуктивно. Вот и всe», – сказал Гурцкая.