Гурцкая объяснил разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая указал на ошибку ЦСКА, приведшую к разгрому от «Динамо» в 20-м туре РПЛ.
- Бело-голубые на выезде выиграли столичное дерби со счетом 4:1.
- С 17-й минуты армейцы играли вдесятером после удаления Лусиано Гонду.
- Видеообзор матча на «ВЭБ Арене» можно посмотреть здесь.
«ЦСКА ввязался в драку как юнец какой-то. Понимаешь? Как юнец, который хотел просто в меньшинстве, когда счeт стал 2:1…
Они поставили на кон всe, чтобы забить гол, а эти просто умно чуть отошли. Имея такого человека, как Бителло, который любой передачей может разрезать [линию обороны]…
Они, конечно, на контратаках сыграли более продуктивно. Вот и всe», – сказал Гурцкая.
Источник: «Это футбол, брат!»