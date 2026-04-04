Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Динамо» и «Оренбург». Игра состоится 4 апреля, начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Расулов, Фернандес, Рикардо, Зайдензаль, Скопинцев, Маринкин, Рубенс, Бителло, Нгамалe, Сергеев, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулeв, Паласиос, Муфи, Пуэбла, Голыбин, Болотов, Куль, Томпсон, Гузина.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов

