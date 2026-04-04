Гусев прокомментировал упущенные 2:0 «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался по матчу 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:3).

Динамовцы вели в два гола после перерыва.

«Динамо» поднялось на седьмое место в таблице.

«Оренбург» идет в зоне вылета.

– Сергеев вышел с Тюкавиным. Это подготовка к игре с «Краснодаром»?

– Мы не отталкивались от «Краснодара». Изначально планировали схему 4–4–2.

– Что с защитой?

– Матч идет 97 минут, а не 40. Мы очень рано поверили в свою победу. Можно забивать и три, и пять мячей. Но мы не можем играть так в обороне. Это моя ответственность, моего тренерского штаба. Будем анализировать эти ошибки.

– У вас было 4 замены в атаке. Почему?

– Некоторые замены были сделаны, чтобы поберечь игроков к матчу с «Краснодаром», например, Нгамале. Но в моей голове не укладывается, как «Динамо» дома может делать замены в игре с «Оренбургом». Нам нужно было выигрывать.

– Ваш план по игровым минутам лидеров поменялся?

– Планировал Тюкавина поменять раньше. Но он тот, кто мог решить исход матча в любую секунду.

– В матче с «Акроном» было применено «правило 8 секунд». Вы как‑то обсудили с Расуловым?

– Я ничего ему не говорил, но они с тренером вратарей сами решили.

– Чем вы были недовольны после окончания игры?

– Я в целом недоволен результатом. В сегодняшнем матче я недоволен и оборонительными действиями.