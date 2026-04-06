Тюкавин объяснил празднование гола жестом из мема «Возьми телефон, детка»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об оригинальном праздновании гола в ворота «Оренбурга» (3:3) с участием одноклубника Дмитрия Скопинцева.
- Динамовцы сначала повторили знаменитое празднование Криштиану Роналду.
- Затем они показали жест из вирусного мема «Возьми телефон, детка».
- Автор мема – российский рэпер Toxi$ (настоящее имя – Андрей Смелянский).
– Что за празднование у вас со Скопинцевым было после одного из голов?
– До игры договорились – если он мне отдает голевой пас, сначала показываем жест Криштиану после гола, а потом он показал свое празднование.
Есть один рэпер, Toxi$ – и Скопа показывал его жест, и меня заставил. Я не особо хотел, со стороны это выглядело по-дурацки.
Источник: «РБ Спорт»