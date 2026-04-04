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  • Экс-игрок ЦСКА заявил, что победа над «Акроном» несправедлива: «Отменили чистый гол»

Экс-игрок ЦСКА заявил, что победа над «Акроном» несправедлива: «Отменили чистый гол»

4 апреля, 17:51
3

Бывшему защитнику ЦСКА Александру Гришина не понравилась победа над «Акроном» (2:1) в 23-м туре АПЛ.

Мяч форварда Артема Дзюбы («Акрон») на 90+3 минуте не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве.

– Я ничего не вижу, для меня гол чистый. Даже разбирать нечего. Дзюба прыгает, а Игорь [Акинфеев] должен с руками выигрывать этот мяч. Рука у Дзюбы? Ну и что! Игорь не рассчитал траекторию полета. Чистый гол! Я не знаю, как будут судьи разбирать. Это мое мнение. Чистый гол забрали у Дзюбы. Не хочу объяснять другие варианты.

– А когда Болдырев и Лукин столкнулись в штрафной?

– Это чистый пенальти. Не знаю, почему Москалев смотрел 12 повторов. С первого или второго было уже ясно, что Болдырев протыкает мяч, он первый на мяче, и Лукин ему бьет по ноге. Что здесь смотреть столько повторов? С пяти камер? Елки‑палки, но это же судья РПЛ. Он и гол не засчитал. Это слабый судья, по мне.

После гола Дзюбы игра «Акрона» была неплохой. И если бы Пестряков забил, «Акрон» бы победил. Спасибо Игорю, что ЦСКА не проиграл. Он спас ЦСКА от поражения.

Но ЦСКА провел безобразный матч. Победа победой, но при такой игре ни о каком чемпионстве речи быть не может. И это с «Акроном», который до этого проиграл пять матчей. Очки важнее игры, ЦСКА набрал три очка и остался в какой‑то гонке. Но по качеству игры – безобразно.

  • Дзюба в этом матче забил с пенальти на 60-й минуте.
  • ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
  • У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Гришин Александр
Комментарии (3)
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4епуха
1775322324
Какой чистый гол? Если бы засчитали, то был бы грязный гол!
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Gwynbleidd
1775328971
Гришин когда сбежал из ЦСКА видно остался сильно обижен на клуб, что ему не дали возможности в главной команде себя показать, вот теперь всякую пургу загоняет по телеку...
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mab1011
1775331091
Кто такой Гришин? Это Дзюба для Спартака или Зенита- обсирает их при первом удобном случае...
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