Экс-игрок ЦСКА заявил, что победа над «Акроном» несправедлива: «Отменили чистый гол»

Бывшему защитнику ЦСКА Александру Гришина не понравилась победа над «Акроном» (2:1) в 23-м туре АПЛ.

Мяч форварда Артема Дзюбы («Акрон») на 90+3 минуте не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве.

– Я ничего не вижу, для меня гол чистый. Даже разбирать нечего. Дзюба прыгает, а Игорь [Акинфеев] должен с руками выигрывать этот мяч. Рука у Дзюбы? Ну и что! Игорь не рассчитал траекторию полета. Чистый гол! Я не знаю, как будут судьи разбирать. Это мое мнение. Чистый гол забрали у Дзюбы. Не хочу объяснять другие варианты.

– А когда Болдырев и Лукин столкнулись в штрафной?

– Это чистый пенальти. Не знаю, почему Москалев смотрел 12 повторов. С первого или второго было уже ясно, что Болдырев протыкает мяч, он первый на мяче, и Лукин ему бьет по ноге. Что здесь смотреть столько повторов? С пяти камер? Елки‑палки, но это же судья РПЛ. Он и гол не засчитал. Это слабый судья, по мне.

После гола Дзюбы игра «Акрона» была неплохой. И если бы Пестряков забил, «Акрон» бы победил. Спасибо Игорю, что ЦСКА не проиграл. Он спас ЦСКА от поражения.

Но ЦСКА провел безобразный матч. Победа победой, но при такой игре ни о каком чемпионстве речи быть не может. И это с «Акроном», который до этого проиграл пять матчей. Очки важнее игры, ЦСКА набрал три очка и остался в какой‑то гонке. Но по качеству игры – безобразно.