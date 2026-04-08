Генич – об отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА: «Сказался авторитет Акинфеева»

Комментатор Константин Генич высказался об отмене гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).
В добавленное ко второму тайму время форвард забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на вратаря москвичей Игоря Акинфеева во время удара по мячу головой.
«Я тебе так скажу – если бы это было не с Акинфеевым и в другой штрафной, этот гол, скорее всего, засчитали бы. Мне так кажется. Но тут и статус и авторитет Игоря сказался, и Акинфеев очень грамотно сыграл, пошел в направлении Дзюбы.
Не знаю, насколько это касание Дзюбы повлияло. Акинфеев все красиво сделал. Если бы он не упал, гол бы точно засчитали, но он грамотно по-вратарски все сделал, упал. Дал повод – арбитр пошел, посмотрел и отменил. Хотя, на мой взгляд, пусть это и во вратарской было, – ближе к голу, чем нет», – сказал Генич.
- Голы у ЦСКА забили Лусиано Гонду на 5-й минуте и Данил Круговой на 84-й, а у «Акрона» отличился Артем Дзюба с пенальти на 60-й.
- В РПЛ лидирует «Краснодар» с 52 очками после 23 матчей. Далее расположились «Зенит» (51 очко), «Локомотив» (44), «Балтика» (43), ЦСКА (42), «Спартак» (41).