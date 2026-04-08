  • Генич – об отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА: «Сказался авторитет Акинфеева»

Вчера, 11:25
11

Комментатор Константин Генич высказался об отмене гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

В добавленное ко второму тайму время форвард забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на вратаря москвичей Игоря Акинфеева во время удара по мячу головой.

«Я тебе так скажу – если бы это было не с Акинфеевым и в другой штрафной, этот гол, скорее всего, засчитали бы. Мне так кажется. Но тут и статус и авторитет Игоря сказался, и Акинфеев очень грамотно сыграл, пошел в направлении Дзюбы.

Не знаю, насколько это касание Дзюбы повлияло. Акинфеев все красиво сделал. Если бы он не упал, гол бы точно засчитали, но он грамотно по-вратарски все сделал, упал. Дал повод – арбитр пошел, посмотрел и отменил. Хотя, на мой взгляд, пусть это и во вратарской было, – ближе к голу, чем нет», – сказал Генич.

Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Акинфеев Игорь Дзюба Артем Генич Константин Москалев Владимир
bset
1775637815
Я не знаю, что мусолят эту тему. Дзюба оттолкнул Акинфеева. Вы думаете большое усилие нужно, чтобы в воздухе человека сдвинуть?
Garrincha58
1775638159
Гыныч авторитет Дзюбы не меньше ерунду как всегда городишь
Красногвардейчик
1775638762
Ты сначала своей тупой башкой изучи правила Педич!!! Вратаря во вратарской касаться нельзя, не то что опираться на него
Красногвардейчик
1775638947
Не просто так Генич стал внешне похож на певца Шуру....он теперь и его ориентацию поостепенно принимает))
Коста008
1775639792
Возможно Генич смотрел момент под каким то своим ракурсом. Я же видел выход Акинфеева, прыжок в попытке поймать мяч и собственно сам мяч, который по траектории шел как раз в руку Акинфеева. Дзюба в это время делает направленное и акцентированное движение рукой в выпрыгнувшего вратаря, после которого Акинфеев мяча не касается и забивается гол. Насколько это касание сбивало вратаря - на усмотрение судей, но то что оно направленное и акцентированное (проще - толчок) у меня лично никаких сомнений не вызывает
k611
1775640055
Если бы это было вне штрафной площади это одно дело, а здесь штрафная площадь, так что всё по правилам арбитр сделал.
mab1011
1775643686
"Акинфеев очень грамотно пошел в направлении Дзюбы" Такое словоблудие могло прийти в лысую голову Гиеныча, только после рукоблудия Дзюбы...
CSKA winner
1775650658
Один дрочер, другого попросил поскулить тут за него обиженного .
