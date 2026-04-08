Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич высказался об отмене гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

В добавленное ко второму тайму время форвард забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на вратаря москвичей Игоря Акинфеева во время удара по мячу головой.

«Для меня очевидно все. До нарушения Акинфеев начал прыгать, и был толчок в плечо корпусом. Быстрое вмешательство ВАР, и гол отменили», – сказал Мажич.