Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич высказался об отмене гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).
В добавленное ко второму тайму время форвард забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на вратаря москвичей Игоря Акинфеева во время удара по мячу головой.
«Для меня очевидно все. До нарушения Акинфеев начал прыгать, и был толчок в плечо корпусом. Быстрое вмешательство ВАР, и гол отменили», – сказал Мажич.
- Голы у ЦСКА забили Лусиано Гонду на 5-й минуте и Данил Круговой на 84-й, а у «Акрона» отличился Артем Дзюба с пенальти на 60-й.
- В РПЛ лидирует «Краснодар» с 52 очками после 23 матчей. Далее расположились «Зенит» (51 очко), «Локомотив» (44), «Балтика» (43), ЦСКА (42), «Спартак» (41).
- Мажич ранее работал на ЧМ и Евро.
Источник: «Матч ТВ»