Подсчитано, на каких минутах чаще всего забивают в РПЛ

Источник подсчитал разбивку голов сезона РПЛ на 15-минутные отрезки.
«Отрезок с 75-й по 90-ю минуту – самый результативный в текущем сезоне РПЛ.
Команды забили 78 голов на данном отрезке матчей.
Всего же в РПЛ по итогам 22-х туров забито 458 голов. В прошлом сезоне за аналогичный период команды забили 474 гола, в сезоне-2023/24 – 438 голов, в сезоне-2022/23 – 542 гола», – написал источник.
- В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
Источник: телеграм-канал «РУСТАТ»