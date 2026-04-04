Подсчитано, на каких минутах чаще всего забивают в РПЛ

Источник подсчитал разбивку голов сезона РПЛ на 15-минутные отрезки.

«Отрезок с 75-й по 90-ю минуту – самый результативный в текущем сезоне РПЛ.

Команды забили 78 голов на данном отрезке матчей.

Всего же в РПЛ по итогам 22-х туров забито 458 голов. В прошлом сезоне за аналогичный период команды забили 474 гола, в сезоне-2023/24 – 438 голов, в сезоне-2022/23 – 542 гола», – написал источник.