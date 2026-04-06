  • Легенда «Рубина» возглавит «Нефтехимик» после слияния клубов

Легенда «Рубина» возглавит «Нефтехимик» после слияния клубов

6 апреля, 16:19
3

Стали известны новые подробности готовящегося слияния «Рубина» и «Нефтехимика».

Вопрос решен на 90 процентов – осталось подготовить документы и запустить юридические процедуры.

После слияния «Нефтехимик» скорректирует название, а также сменит тренеров и большую часть состава.

Известно, что команду из Нижнекамска возглавит Гекдениз Карадениз.

«В спортивный блок «Нефтехимика» казанцы также назначат своих людей. Прежними останутся лишь активы клуба, а почти все футболисты, кроме арендованных и переходящего в «Балтику» Константина Шильцова, окажутся на трансферном рынке.

В «Рубине» хотят использовать «Нефтехимик» в качестве площадки для обкатки молодeжи с учeтом ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Бренд «Нефтехимика» с учeтом географической принадлежности клуба хотят сохранить, поэтому название клуба останется прежним. Возможна лишь небольшая его корректировка с учeтом того, что «Нефтехимик» официально станет фарм-клубом «Рубина», – сообщил источник.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Рубин Нефтехимик Карадениз Гекдениз
Комментарии (3)
Император 1
1775481729
А Нефтехимику это зачем, он так никогда в РПЛ выступать не сможет, если Рубин не вылетит
