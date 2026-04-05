Орлов сменил риторику в отношении Соболева

Комментатор Геннадий Орлов изменил отношение к нападающему «Зенита» Александру Соболеву. Журналист уже хвалит игрока.
Накануне Соболев забил «Крыльям Советов» в 23-м туре РПЛ (2:1).
«Соболев забил очередной гол. Молодец! По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч. На каждый тур он выходит с правильным настроем, горящими глазами.
Ведь на финишной прямой чемпионата качество футбола уже где-то отходит на второй план. Очень важно проявлять характер, выгрызать победы зубами. Соболев для этого сейчас здорово подходит!» – сказал Орлов.
- До «Зенита» Соболев выступал за «Спартак», «Енисей», «Крылья Советов», «Томь» и барнаульское «Динамо».
- Больше всего он забил в составе красно-белых – 58 голов в 140 матчах. За сборную России Александр провел 14 игр и отличился 6 мячами.
- Его статистика в «Зените»: 61 матч, 17 голов, 6 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»