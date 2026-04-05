Орлов сменил риторику в отношении Соболева

Комментатор Геннадий Орлов изменил отношение к нападающему «Зенита» Александру Соболеву. Журналист уже хвалит игрока.

Накануне Соболев забил «Крыльям Советов» в 23-м туре РПЛ (2:1).

«Соболев забил очередной гол. Молодец! По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч. На каждый тур он выходит с правильным настроем, горящими глазами.

Ведь на финишной прямой чемпионата качество футбола уже где-то отходит на второй план. Очень важно проявлять характер, выгрызать победы зубами. Соболев для этого сейчас здорово подходит!» – сказал Орлов.