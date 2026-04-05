«Это безумие»: Шпилевский пожаловался на логистику после поражения от «Ростова»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после матча 23-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:1) пожаловался, что его полузащитник Реналдо Сефас поздно приехал из сборной Ямайки.

Сефас вышел на замену во втором тайме.

31 марта он в составе сборной Ямайки принял участие в матче межконтинентального плей‑офф за путевку на чемпионат мира‑2026 против команды ДР Конго (0:1 д. в.), который проходил в Мексике.

«Пари НН» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

«Сефас, конечно, сегодня… То, что он прилетел в день игры, нужно с этим внутри (клуба) решить. Как это может быть, что важнейший футболист прилетает за три часа до начала матча? Это безумие», – сказал Шпилевский.