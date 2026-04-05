Тренер ЦСКА дисквалифицирован по итогам матча с «Акроном»

Дмитрий Крамаренко, тренер вратарей ЦСКА, получил предупреждение в матче 23-го тура чемпионата России по футболу против «Акрона» (2:1). Оно стало для него четвертым в сезоне.
Таким образом, бывший вратарь пропустит следующий домашний матч против «Сочи». Он состоится 12 апреля.
- У «Акрона» в указанном матче забил нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти в ворота Игоря Акинфеева.
- ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
- У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.
Источник: «Бомбардир»