Подробности ситуации с матчем «Сочи» – «Рубин»

Самолет с главным судьей матча 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Рубин» Никитой Новиковым приземлился в аэропорту Сочи.

Ожидается, что встреча сегодня пройдет по расписанию.

Ранее сообщалось, что игра находится под угрозой срыва из-за отсутствия рефери. Из-за атак беспилотников самолет, на котором летел Новиков, был перенаправлен в Астрахань. Уже оттуда он долетел до Сочи.

Также сообщалось, что возникли проблемы с приездом на матч у четвертого судьи Николая Волошина.