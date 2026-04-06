Подробности ситуации с матчем «Сочи» – «Рубин»

Самолет с главным судьей матча 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Рубин» Никитой Новиковым приземлился в аэропорту Сочи.
Ожидается, что встреча сегодня пройдет по расписанию.
Ранее сообщалось, что игра находится под угрозой срыва из-за отсутствия рефери. Из-за атак беспилотников самолет, на котором летел Новиков, был перенаправлен в Астрахань. Уже оттуда он долетел до Сочи.
Также сообщалось, что возникли проблемы с приездом на матч у четвертого судьи Николая Волошина.
- Игра должна начаться в 19:30 мск.
- Ранее с 1 на 2 марта из-за угрозы атаки беспилотников была перенесена игра «Сочи» – «Спартак» (2:3).
