Тренер «Рубина» Артига прокомментировал победу над «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги выигранного матча 23-го тура РПЛ против «Сочи».

Казанцы одержали гостевую победу со счетом 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Руслан Безруков.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Рубин» поднялся на 7-е место в таблице РПЛ, «Сочи» идет последним.

– Мы очень рады, что взяли важные три очка. С июля, с первого тура, мы не одерживали побед в гостях. Победа есть, нужно праздновать.

Безусловно, мне не понравилось, как мы играли, особенно наша игра во втором тайме. Но нужно уметь сводить матчи к победе, даже если дела по ходу игры складываются не самым лучшим образом.

– Ваши впечатления от игры Даку? Готов ли он снова стать ведущим игроком команды?

– Мы знаем все о качествах Даку. Мы ему очень благодарны. Нужно понимать, что он провел первый матч за последние месяцы. Не нужно здесь ждать моментального эффекта. Потихоньку он будет прибавлять, мы в этом убеждены.

Все футболисты проходили сборы, по сути, у Даку только сейчас были такие сборы. Впереди у нас еще семь туров. Мы поддерживаем нашего футболиста и верим, что он нам поможет в оставшихся матчах и за счет него команда будет забивать.