В «Ахмате» ответили на претензии Мусаева

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Тот сказал свои подопечным перед игрой в Грозном, что хозяева «специально сдули мячи, не постригли поле».

«Когда мы неоднократно обыгрывали «Краснодар» у них дома, поле было очень ровным, идеально пострижено, а мячи были накачаны как полагается. Это нам никак не мешало! Поздравляю «Краснодар» с «заслуженной» победой. Если это официальная позиция или претензия клуба, думаю, тренер мог еe озвучить на пресс-конференции, а выставлять это видео после матча считаю некорректным», – сказал Газзаев.