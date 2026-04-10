Вердикт ЭСК РФС по судейству в матче «Ахмат» – «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу бригады арбитров во главе с Антоном Фроловым, которая обслуживала матч 23-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром».

«Быки» на выезде выиграли со счетом 1:0.

Они обратились в ЭСК по трем эпизодам матча.

Другие клубы РПЛ не жаловались в комиссию по итогам 23-го тура.

1. Момент на 25-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата»

Решение: судья правильно не назначил пенальти

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Ахмата» Брайан Мансилья не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Краснодара» Батчи в собственной штрафной площади.

Мансилья играет в мяч. Контакт в ногах игроков ненаказуемый.

2. Момент на 95-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата»

Решение: судья правильно не назначил пенальти

Голосование: единогласно

Мотивировка: вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой в собственной штрафной площади.

Ульянов разворачивается для движения по направлению к мячу. Контактное единоборство бок о бок является игровым.

3. Момент на 96-й минуте – проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче игроку «Краснодара» Александру Черникову

Решение: судья правильно вынес второе предупреждение Черникову

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: действия Александра Черникова в единоборстве за мяч с игроком «Ахмата» Максимом Самородовым квалифицируются как безрассудные.

Учитывая скорость вступления в единоборство и факт того, что после игры в мяч контакт в голеностоп происходит шипами, у судьи имелись веские основания вынести предупреждение за безрассудное поведение.