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Вердикт ЭСК РФС по судейству в матче «Ахмат» – «Краснодар»

10 апреля, 17:34
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Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу бригады арбитров во главе с Антоном Фроловым, которая обслуживала матч 23-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром».

  • «Быки» на выезде выиграли со счетом 1:0.
  • Они обратились в ЭСК по трем эпизодам матча.
  • Другие клубы РПЛ не жаловались в комиссию по итогам 23-го тура.

1. Момент на 25-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата»

Решение: судья правильно не назначил пенальти

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Ахмата» Брайан Мансилья не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Краснодара» Батчи в собственной штрафной площади.

Мансилья играет в мяч. Контакт в ногах игроков ненаказуемый.

2. Момент на 95-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата»

Решение: судья правильно не назначил пенальти

Голосование: единогласно

Мотивировка: вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой в собственной штрафной площади.

Ульянов разворачивается для движения по направлению к мячу. Контактное единоборство бок о бок является игровым.

3. Момент на 96-й минуте – проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче игроку «Краснодара» Александру Черникову

Решение: судья правильно вынес второе предупреждение Черникову

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: действия Александра Черникова в единоборстве за мяч с игроком «Ахмата» Максимом Самородовым квалифицируются как безрассудные.

Учитывая скорость вступления в единоборство и факт того, что после игры в мяч контакт в голеностоп происходит шипами, у судьи имелись веские основания вынести предупреждение за безрассудное поведение.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Фролов Антон
Комментарии (2)
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Томик
1775840310
Черников столько натворил уже, что, видимо, чаша переполнена. Пора удаляться, сумасшедший.
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