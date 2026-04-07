Только 1 клуб РПЛ обратился в ЭСК с претензиями к судьям по итогам 23-го тура

Пресс-служба РФС сообщила, что только «Краснодар» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию по эпизодам в гостевом матче 23‑го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода матча с «Ахматом» с неназначенным пенальти на 25‑й и 90+5‑й минутах, а также изучать вторую желтую карточку полузащитнику команды Александру Черникову за грубую игру на 90+5‑й минуте», – сказали в пресс‑службе.