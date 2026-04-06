Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от дерби с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ.

Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.

Они уступали до 66-й минуты.

– За счет чего, на ваш взгляд, «Спартаку» удалось переломить ход матча? Потому что первый тайм был просто безнадежным зрелищем. У «Спартака» ничего не получалось, и казалось, что «Локомотив» доведет матч до логичной победы. Но в итоге «Спартак» стал лидером по количеству волевых побед в чемпионате.

– Я полностью согласен в том, что первый тайм – это, конечно, было непростое зрелище. Мы в ложе смотрели. И был вопрос: «А как? Что? Почему?» Ответа не было.

Ужасный первый тайм. Во втором уже пошли хорошие атаки, и, видимо, появились эмоции.

Второй тайм «Спартак» выиграл по всем статьям, плюс еще удаление Морозова. Я думаю, что 2:1 – закономерный счет.

– Карседо переломил ход игры своими тактическими перестановками, или это победа на индивидуальном мастерстве футболистов?

– Здесь все вместе. Есть и Барко, и Угальде, который вышел и сделал результат. Где-то у Манфреда получается, где-то у Гарсии.

Меняешь одного на второго – и всe, пожалуйста, есть результат. Для меня это было неочевидно.

Кстати, могу отметить: судья отработал супер. Танашев сейчас один из самых перспективных, и я отдельно могу сказать: мне он очень нравится. Дай бог, чтобы у него все получилось.