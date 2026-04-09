Перед «Спартаком» поставили задачу на остаток сезона

9 апреля, 23:39
4

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поставил перед командой задачу на остаток сезона.

– И как «Спартак» теперь должен сформулировать задачу на концовку сезона? Бронза в чемпионате и победа в Кубке?

– Да, именно так. Понятно, что попасть в топ-2 будет сложно. «Краснодар» и «Зенит» от всех убежали. А вот занять третье место – вполне реально! Почему нет? Отставание от «Локомотива» всего три очка. Решаемо! Формула Кубка России позволяет тебе опуститься в нижнюю сетку, но там победить, подняться в суперфинал и взять трофей. Не забывайте, что решающий матч пройдет в Москве, в Лужниках. И не важно, кто нам будет противостоять – «Краснодар» или «Динамо». В любом случае на 75 процентов арена будет заполнена болельщиками «Спартака»!

– Можно ли уже сейчас сказать, что Карседо преобразил «Спартак»?

– Я бы все-таки пока не спешил с такими оценками. Станковича тоже некоторые специалисты и болельщики хвалили после первых матчей. Были и другие тренеры, которые хорошо начинали в «Спартаке», но...

Все показывает длинная дистанция. Впереди у красно-белых «Краснодар» в чемпионате, ЦСКА в финале Пути регионов Кубка и, дай бог, суперфинал Кубка России. Вот после этих матчей и сделаем выводы.

Хотя понятно, что определяющим для Карседо станет следующий сезон. Вот там мы уже увидим тот «Спартак», который он, надеюсь, построит. Думаю, летом еще и новички появятся.

Пока же заметно, что команда прибавляет от матча к матчу. Победы над «Локомотивом», «Зенитом» вселяют в нас уверенность. Надеюсь, красно-белые смогут на регулярной основе успешно проводить большие матчи. И очень хочется, чтобы нас наконец-то допустили до еврокубков. Потому что именно выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы выявляют реальный уровень команды.

  • В ближайшем кубковом матче «Спартак» примет 6 мая ЦСКА.
  • В РПЛ спартаковцы идут шестыми.
  • Ближайший соперник – «Ростов».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Титов Егор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romeo 123
1775778855
У спартака постоянно одно и тоже, выиграли пару матчей сразу задачи у них , медали примеряют в итоге обделываються и занимают почётное шестое место
Ответить
алдан2014
1775779801
Задача максимум. Как всегда верим. Желающих забрать в тройку минимум пять,выиграть кубок четыре. Мне начинает нравиться наш чемпионат. Да и кубок уже интереснее стал. Тем ,что топы к нему интерес проявляют. Играют основой .
Ответить
zigbert
1775831461
Даже если Спартак выиграет медали или будет победа в кубке это будет успехом.
Ответить
