Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Баварией» со счетом 5:4

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги выигранного первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

«Показали всем, какая мы команда. Никогда не видел такого интенсивного матча и такого стремления победить. Мы не подкачали в плане физики.

Болельщики обеих команд были счастливы видеть такое зрелище. Нужно похвалить обе команды и всех игроков. При отставании в три мяча соперник шел на большой риск.

Это было сложно, и во втором матче будет так же. Это всего лишь третье поражение «Баварии» в сезоне. Мы довольны. Обе команды показали свой характер», – сказал Энрике.