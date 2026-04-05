РПЛ. «Спартак» в большинстве победил «Локомотив» (2:1), Солари забил на 83-й

Закончился центральный матч 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

На гол Сезара Монтеса спартаковцы ответили забитыми мячами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Пабло Солари.

«Локо» играл в меньшинстве с 72-й минуты – красную карточку получил Евгений Морозов.