  • РПЛ. «Спартак» в большинстве победил «Локомотив» (2:1), Солари забил на 83-й

РПЛ. «Спартак» в большинстве победил «Локомотив» (2:1), Солари забил на 83-й

5 апреля, 21:30
144

Закончился центральный матч 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

На гол Сезара Монтеса спартаковцы ответили забитыми мячами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Пабло Солари.

«Локо» играл в меньшинстве с 72-й минуты – красную карточку получил Евгений Морозов.

Россия. Премьер-лига. 23 тур
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - С. Монтес, 23; 1:1 - Э. Барко, 66 (с пенальти); 2:1 - П. Солари, 83.
Удаления: нет - Е. Морозов, 73 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Круговой и Кисляк поздравили Акинфеева с 40-летием 2
Дзюба прокомментировал информацию о завершении карьеры этим летом 3
В «Штурме» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Худякову 1
suchi-69
1775417815
А с какого куя этот слепошарый просвинский недосудья не поставил пеналь после того, как Умяров въе.бал локтем в своей штрафной по голове игрока Локомотива ? Опять позорную свиноту судят с закрытыми глазами и по другим правилам ?
ScarlettOgusania
1775418777
с волевой победой, КБ..!) огненный матч, но реализацию пора улучшить, всё для этого есть в команде, забивать надо больше при таком количестве моментов... тренерская победа Карседо...
Литейный 4 (returned)
1775418881
Какой же жалкий свинарник. Левый пенальти, левое удаление, чистый пенальти хрякам не поставили. Беззастенчево тащат спартак, чтобы ниже 6 не пасть. Гыгыгы
Литейный 4 (returned)
1775419129
Стыдно за антинародный судейский позор России. Гыгыгы
val69
1775419191
Всю КБ братву с победой!!! Молодцы парни!!!
FWSPM
1775423469
чемпионская гонка для проводниц похоже на этом закончена
vvv123
1775425120
Опять лохов поимели, и кто, свини!
Oldtrafford83
1775454079
Спартак с победой!!! Судья как мог работал машинистом))
vvv123
1775461112
Даже хряки лохов побили. Позор. Где Батраков, все батрачит?
Умнюша
1775476315
Рылы торморзнули лохов!!! Гы-гы!
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
6
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
