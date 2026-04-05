РПЛ. «Спартак» в большинстве победил «Локомотив» (2:1), Солари забил на 83-й

Закончился центральный матч 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
На гол Сезара Монтеса спартаковцы ответили забитыми мячами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Пабло Солари.
«Локо» играл в меньшинстве с 72-й минуты – красную карточку получил Евгений Морозов.
Россия. Премьер-лига. 23 тур
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - С. Монтес, 23; 1:1 - Э. Барко, 66 (с пенальти); 2:1 - П. Солари, 83.
Удаления: нет - Е. Морозов, 73 (вторая ж.к).
