Орлов дал совет «Зениту» по трансферам

Сегодня, 17:58
1

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» нужно сделать ставку на возвращение воспитанников клубной академии.

«Есть Лобов – защитник из «Рубина». Тем более его отец играл за «Зенит».

Есть Круговой – почему бы его не возвратить? Это лидер сейчас в ЦСКА, он мог бы в центре поля [«Зенита»] играть. Всe-таки тенденция к тому, что нужно больше российских конкурентных игроков в составе.

Надо посмотреть, кто ещe есть. Кирш совсем неплох, который играет за «Пари НН». Сейчас очень важно «Зениту» такую работу провести и возвратить своих воспитанников», – сказал Орлов.

  • «Зенит» идет на втором месте в таблице РПЛ, отставая на 1 очко от лидирующего «Краснодара».
  • Петербуржцы набрали 59 очков в 27 турах чемпионата.
  • Им осталось сыграть с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».

Еще по теме:
Орлов – о Кордобе: «Очередной дельфин» 16
Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!» 10
Орлов определил положительное качество Соболева 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Kollljan
1777390026
Да. Но это борьба за пятое - шестое место.
Главные новости
Канчельскис раскритиковал Челестини: «Просто издевательство над футболом»
18:12
1
Орлов дал совет «Зениту» по трансферам
17:58
1
Мостовой заранее знал о тренерской отставке в РПЛ: «Я еще полгода назад сказал»
17:47
2
Прогноз Макрона на матч «ПСЖ» – «Бавария»
17:24
3
Уволенный из «Крыльев» Адиев возглавил команду-участницу Лиги чемпионов
16:41
2
Орлов – о Кордобе: «Очередной дельфин»
16:28
21
Перес выбрал нового тренера для «Реала» – его выкупят за 3 миллиона
16:20
4
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче»
15:49
6
Моссаковский отреагировал на слежку за комментаторами «Матч ТВ»
15:40
8
ВидеоКарвахаль высмеял партнера по «Реалу» во время матча
15:34
Все новости
Все новости
Шпилевский совершил мужской поступок после увольнения из «Пари НН»
18:22
«Мощный механизм саморазрушения»: друг Уткина рассказал о болезни Василия
17:13
Пономарев – об инсайде Генича про ЦСКА: «Это не очень хорошо»
16:50
1
Орлов – о Кордобе: «Очередной дельфин»
16:28
20
Моссаковский отреагировал на слежку за комментаторами «Матч ТВ»
15:40
8
Глебов прокомментировал слухи о проблемах экс-игроков «Ростова» в «Динамо» после ухода Карпина
15:22
Акинфеева призвали завершить карьеру: «Для чего он тянет резину?»
15:05
9
ФотоСимволическая сборная 27-го тура РПЛ по версии Радимова
14:56
2
Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!»
14:48
10
В РФС встали на защиту Карпина
14:28
1
«Крылья Советов» утвердили главного тренера
14:19
Мостовой готов рассмотреть предложение от «Пари НН»
13:54
9
«Зенит» вел переговоры о подписании Погба
13:48
10
Заявление Шпилевского после увольнения из «Пари НН»
13:31
1
Стало известно, хочет ли Тедеско вернуться в Россию
13:19
1
Фото«Пари НН» объявил об уходе Шпилевского
13:05
4
Семин оценил работу Карседо в «Спартаке»: «Команда играет очень интересно»
12:52
3
Промес хочет вернуться в «Спартак» и закончить карьеру
12:46
13
Мостовой прокомментировал увольнение Шпилевского, сравнив его с Абаскалем
12:30
4
«Спартак» хочет подписать россиянина из Турции
12:24
13
Агент Глебова подтвердил переговоры с «Интером»
12:16
4
Губерниев определил главную проблему ЦСКА
11:50
12
Кордоба дерзко высказался в адрес «Спартака»
11:37
16
«Матч ТВ» покажет две игры 28-го тура РПЛ
11:32
4
Определена самая волевая команда РПЛ
11:25
2
Сперцян ответил, в чем «Краснодар» превосходит «Зенит»
11:24
12
Агент Влашича допустил возвращение игрока в ЦСКА
11:21
1
Будущий главный тренер «Пари НН» покинул свой клуб
11:14
1
