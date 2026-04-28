Орлов дал совет «Зениту» по трансферам

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» нужно сделать ставку на возвращение воспитанников клубной академии.

«Есть Лобов – защитник из «Рубина». Тем более его отец играл за «Зенит».

Есть Круговой – почему бы его не возвратить? Это лидер сейчас в ЦСКА, он мог бы в центре поля [«Зенита»] играть. Всe-таки тенденция к тому, что нужно больше российских конкурентных игроков в составе.

Надо посмотреть, кто ещe есть. Кирш совсем неплох, который играет за «Пари НН». Сейчас очень важно «Зениту» такую работу провести и возвратить своих воспитанников», – сказал Орлов.