Орлов дал совет «Зениту» по трансферам

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» нужно сделать ставку на возвращение воспитанников клубной академии.
«Есть Лобов – защитник из «Рубина». Тем более его отец играл за «Зенит».
Есть Круговой – почему бы его не возвратить? Это лидер сейчас в ЦСКА, он мог бы в центре поля [«Зенита»] играть. Всe-таки тенденция к тому, что нужно больше российских конкурентных игроков в составе.
Надо посмотреть, кто ещe есть. Кирш совсем неплох, который играет за «Пари НН». Сейчас очень важно «Зениту» такую работу провести и возвратить своих воспитанников», – сказал Орлов.
- «Зенит» идет на втором месте в таблице РПЛ, отставая на 1 очко от лидирующего «Краснодара».
- Петербуржцы набрали 59 очков в 27 турах чемпионата.
- Им осталось сыграть с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».
