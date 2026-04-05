«Спартак» в домашнем матче обыграл «Локомотив» в рамках 23 тура РПЛ, итоговый счет 2:1.

После навеса Батракова с углового Монтес убежал от опекуна и с шести метров мощно пробил головой.

Барко с 11-метровой отметки паузой раскачал вратаря и аккуратно отправил мяч впритирку с левой штангой.

В концовке матча Солари выиграл позицию в штрафной и идеальным ударом головой замкнул подачу, послав мяч в угол без шансов для Митрюшкина.

