Венгер ответил на приглашение посетить матч «Спартака»

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о возможном приезде в Россию.
Ранее спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао спрашивали о приглашении француза на матч красно-белых.
– Возможен ли ваш приезд в Россию на матч «Спартака» по приглашению спортивного директора клуба Франсиса Кахигао?
– На данный момент это невозможно до чемпионата мира. У меня действительно слишком плотный график.
- Кахигао и Венгер вместе работали в лондонском клубе.
- Сейчас Венгер занимает должность главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
