Агент Худякова высказался об интересе «Спартака»

Агент Владимир Кузьмичeв, представляющий интересы вратаря «Штурма» Даниила Худякова, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к голкиперу.
«До меня такой информации не доходило, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Может, Даниил есть в списках «Спартака», но мне об этом неизвестно», – сказал Кузьмичeв.
- 22-летний россиянин в этом сезоне провел за «Штурм» 4 матча, пропустил 6 голов, сыграл на ноль в 2 встречах.
- Также Худяков в этом сезоне сыграл 9 встреч за вторую команду «Штурма» во второй австрийской Бундеслиге, где пропустил 9 мячей.
- Срок контракта российского вратаря с клубом из Граца рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Худякова в 700 тысяч евро.
