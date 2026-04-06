Агент Худякова высказался об интересе «Спартака»

Агент Владимир Кузьмичeв, представляющий интересы вратаря «Штурма» Даниила Худякова, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к голкиперу.

«До меня такой информации не доходило, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Может, Даниил есть в списках «Спартака», но мне об этом неизвестно», – сказал Кузьмичeв.