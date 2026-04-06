Тюкавин назвал условия для ухода из «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем будущем в московской команде.
– Вам в июне будет 24. Это уже приличный для форварда возраст. Как вы смотрите на свое будущее?
– Очень хочу выиграть любой трофей с «Динамо». Клуб дал мне возможность играть в большой футбол, развиваться. Очень жду момента, когда подниму трофей с «Динамо». Это наша цель и наша мечта.
– Есть мнение, что если вдруг в «Динамо» сменится вектор развития, молодым талантам – вам, Гладышеву – будет не очень тут интересно и вы задумаетесь о смене команды. Если не будет титулов.
– Все может быть. Банальная фраза, но я всегда старался и буду стараться выкладываться по максимуму. А если придет какой-то клуб за мной, обсудим этот момент с руководителями.
– Вы имеете в виду зарубежный клуб?
– Я не знаю. Но если обстоятельства будут складываться таким образом, думаю, руководители пойдут навстречу и отпустят – если это будет выгодно и клубу.
- В этом сезоне 23‑летний Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча, забил 9 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с «Динамо» рассчитан до середины 2030 года.