Тюкавин назвал условия для ухода из «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем будущем в московской команде.

– Вам в июне будет 24. Это уже приличный для форварда возраст. Как вы смотрите на свое будущее?

– Очень хочу выиграть любой трофей с «Динамо». Клуб дал мне возможность играть в большой футбол, развиваться. Очень жду момента, когда подниму трофей с «Динамо». Это наша цель и наша мечта.

– Есть мнение, что если вдруг в «Динамо» сменится вектор развития, молодым талантам – вам, Гладышеву – будет не очень тут интересно и вы задумаетесь о смене команды. Если не будет титулов.

– Все может быть. Банальная фраза, но я всегда старался и буду стараться выкладываться по максимуму. А если придет какой-то клуб за мной, обсудим этот момент с руководителями.

– Вы имеете в виду зарубежный клуб?

– Я не знаю. Но если обстоятельства будут складываться таким образом, думаю, руководители пойдут навстречу и отпустят – если это будет выгодно и клубу.