РПЛ. Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» (2:1) и возглавить таблицу

«Зенит» в 23-м туре чемпионата России по футболу победил дома «Крылья Советов». В матче забито три гола. У хозяев отличились Джон Джон и Александр Соболев.
Единственный мяч у самарцев забил полузащитник Сергей Бабкин, воспитанник «Локомотива».
«Зенит» как минимум на несколько часов вышел на первое место в таблице, опередив «Краснодар». Южане могут вернуться на первое место, если победят в своем вечернем матче «Ахмат».
«Крылья Советов» провели первый матч после отставки главного тренера Магомеда Адиева. Его пост теперь занимает Сергей Булатов. Самарцы остаются в зоне переходных матчей.
Впереди у обеих команд кубковые матчи. Они состоятся через несколько дней.
Россия. Премьер-лига. 23 тур
Зенит - Крылья Советов - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Д. Джон, 49; 2:0 - А. Соболев, 55; 2:1 - С. Бабкин, 75.
Источник: «Бомбардир»