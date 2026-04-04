РПЛ. Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» (2:1) и возглавить таблицу

«Зенит» в 23-м туре чемпионата России по футболу победил дома «Крылья Советов». В матче забито три гола. У хозяев отличились Джон Джон и Александр Соболев.

Единственный мяч у самарцев забил полузащитник Сергей Бабкин, воспитанник «Локомотива».

«Зенит» как минимум на несколько часов вышел на первое место в таблице, опередив «Краснодар». Южане могут вернуться на первое место, если победят в своем вечернем матче «Ахмат».

«Крылья Советов» провели первый матч после отставки главного тренера Магомеда Адиева. Его пост теперь занимает Сергей Булатов. Самарцы остаются в зоне переходных матчей.

Впереди у обеих команд кубковые матчи. Они состоятся через несколько дней.