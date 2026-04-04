  • РПЛ. Круговой вырвал для ЦСКА победу над «Акроном» в Самаре (2:1)

РПЛ. Круговой вырвал для ЦСКА победу над «Акроном» в Самаре (2:1)

4 апреля, 14:57
42

ЦСКА в 23-м туре чемпионата России по футболу добился выездной победы над «Акроном». Решающий гол на 84-й минуте забил латераль Данил Круговой. Также у гостей забил Лусиано Гонду. Это его первый официальный мяч за ЦСКА.

У «Акрона» забил нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти в ворота Игоря Акинфеева.

ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.

У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.

Россия. Премьер-лига. 23 тур
Акрон - ЦСКА - 1:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Л. Гонду, 5; 1:1 - А. Дзюба, 60 (с пенальти); 1:2 - Д. Круговой, 84.
Таблица турнира Календарь турнира

Император 1
1775304351
Поздравляю, походе ЦСКА потихоньку выходит из кризиса
Ответить
ySS
1775304849
Норку настигла карма, столько прощать,дождаться мастерского исполнения. Цска сегодня не скакал)
Ответить
rash1959
1775305221
VAR вырвал для ЦСКА победу...
Ответить
aldo conte
1775305631
Хотя судья в поле и называется главным (у него даже свисток есть, чтобы всех "строить"), но VAR главнее. Его даже главный судья слушается и ему подчиняется.
Ответить
Ивантеевец
1775305872
Хотел бы поздравить родной клуб с победой, да язык не поворачивается. Должна была быть ничья, при всей нелюбви к онанисту Дзюбе, гол он заслужил. Как говорил Озеров: такой хоккей нам не нужен. Видно, что у игроков и тренера конфликт все больше и больше.
Ответить
Паровозов
1775305879
Конифей старый тащил, Акрон не заслужил поражения в этом матче.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775306061
Тащат зенитовские бывшие коней. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1775306671
Опять гасромфсёкупил !
Ответить
...уефан
1775306834
...коней с тремя очками, и не более того...
Ответить
Mirak92
1775313552
С осадочком победа. Круг красава.
Ответить
