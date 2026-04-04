РПЛ. Круговой вырвал для ЦСКА победу над «Акроном» в Самаре (2:1)

ЦСКА в 23-м туре чемпионата России по футболу добился выездной победы над «Акроном». Решающий гол на 84-й минуте забил латераль Данил Круговой. Также у гостей забил Лусиано Гонду. Это его первый официальный мяч за ЦСКА.
У «Акрона» забил нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти в ворота Игоря Акинфеева.
ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.
Россия. Премьер-лига. 23 тур
Акрон - ЦСКА - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Л. Гонду, 5; 1:1 - А. Дзюба, 60 (с пенальти); 1:2 - Д. Круговой, 84.
Источник: «Бомбардир»