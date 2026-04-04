Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов». Игра состоится 4 апреля, начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Нино, Дивеев, Караваев, Вега, Горшков, Барриос, Вендел, Джон Джон, Глушенков, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Чернов, Рассказов, Витюгов, Бабкин, Рахманович, Олейников, Джеффри.

Главный тренер: Сергей Булатов

