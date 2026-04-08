  Радимов – о споре с Соболевым на ящик пива: «Он меня подзадолбал своими голами»

Радимов – о споре с Соболевым на ящик пива: «Он меня подзадолбал своими голами»

Вчера, 11:49
3

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался об игре нападающего команды Александра Соболева.

Ранее форвард поспорил с Радимовым на ящик пива, что забьет 20 голов за сезон-2025/26. Сейчас на его счету 10 мячей.

4 апреля «Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в 23-м туре РПЛ, Соболев забил победный гол.

– Мастерство – это раз. Второе – все-таки «Крылья», мне кажется, выдерживать 90 минут вот такую линию и держать в обороне столько народу не смогли.

Мы вспомним первый гол: «Крылья» побежали в атаку, потеряли мяч, пошла длинная передача, причем даже, по-моему, неакцентированная. И как здорово сыграл Джон Джон, подработал, здорово мяч положил вниз, пробил – да, помог рикошет, но все равно. Ну, а потом второй гол Сашки Соболева...

– Все серьезнее волнуетесь за свое пиво?

– Мы с ним переписывались перед игрой. Он мне говорит: «Забью два». Я говорю: «Слушай, тебя вообще эйфорией захлестнуло!» А после игры пишет – «Я с углового мог забить головой!». На что отвечаю ему – такие даже я головой забивал. Посмеялись, в общем. Но то, что у Соболя хорошее настроение – это хорошо.

Но еще раз я скажу, что он подзадолбал своими голами, меня начинает это напрягать, потому что забей он сейчас два, уже бы реально было сложнее. И с этим куражом, который есть, я не удивлюсь, что он может и «Спартаку» в Кубке, и «Краснодару» забить... В общем, короче, одним словом: Сашуль, остановись!

  • В 2026 году 29-летний Соболев провел за «Зенит» 7 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
  • До конца сезона петербуржцы проведу 7 встреч в РПЛ и от 1 до 3 игр в FONBET Кубке России.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (3)
bset
1775639014
Соболев без ящика пива не забивает. Надо Семаку взять на заметку
Красногвардейчик
1775639064
Не волнуйся Буланов, у дельфина это временно, сегодня не забьёт точно
Литейный 4 (returned)
1775643217
Шанс есть у Соболя выиграть? Гыгыгы
