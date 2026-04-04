Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Крыльями Советов» (2:1) в чемпионате России.

– Достаточно уверенно играли до нашего второго мяча. Забили второй гол и ослабили движение, давление на соперника, стали обороняться, у «Крыльев Советов» стало возникать больше подходов. Конечно, сумасшедший гол с 30 метров (полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина) внес нервозность в наши действия. Преимущество стало минимальным, любой рикошет, ошибка могли привести к потери очков, отсюда и такой сумбур. Хотя, конечно, забей Луис третий и не пропусти мы, было бы поспокойнее.

– Александр Соболев продолжает забивать в каждом матче. Мы можем надеяться увидеть его в стартовом составе в матче со «Спартаком»?

– Посмотрим, проанализируем, кто как восстановится и в каком состоянии игроки будут. Потом уже перед матчем будем принимать решение.