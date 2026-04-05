Орлов раскритиковал трех игроков «Зенита» после победы над «Крыльями Советов»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (2:1).

«Зенит» и «Краснодар» в этом туре подтвердили свои претензии на титул. Обе команды одержали очень трудные победы. И тут я бы не журил питерцев и южан за качество игры. Такова тенденция. После паузы на сборные многие команды, в том числе из лидирующей группы, что называется, буксуют. Явно не показывают своего максимума. Нет свежести. Ведущие футболисты теряют ритм игры, притупляется чувство мяча...

Ну вы же сами видели, как против «Крыльев» выглядел Глушенков. Столько потерь, столько неточностей, ошибок... Разве можно его сравнить с тем футболистом, который забил прекрасный гол «Динамо»? Видимо, не выдержал физической и психологической нагрузки.

Вообще мне понравились «Крылья». Самарцы приехали в Санкт-Петербург не отбиваться, а играть в футбол. Гости комбинировали, создавали моменты.

А в концовке и вовсе выглядели даже интереснее подопечных Семака, острее. В какой-то момент у сине-бело-голубых даже начался какой-то мандраж. Семак прав: хозяева отдали инициативу после гола Бабкина.

Сергей Богданович не смог выставить на этот матч оптимальный состав.

Поберег двух футболистов сборной Бразилии, которые только недавно вернулись в расположение клуба: Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Оба начали встречу на скамейке запасных.

Джон Джон может занести этот матч себе в актив. В первом тайме был активен, а сразу после перерыва забил, пусть и не без помощи рикошета. Правда, тут же получил желтую. И вот тут у меня мелькнула мысль: как бы он не схлопотал вторую – тогда пропустит матч с «Краснодаром». Но Семак проявил хладнокровие. Не стал его менять.

Вендел по семейным обстоятельствам улетал домой. Этот факт тоже сказался на его игре против Самары. Но он и в целом уже не может выйти на свой прежний уровень. Да, в старании ему не откажешь. Однако пропали конкретика, острота, нестандартные ходы. Не тот КПД...

Тут уже, видимо, ничего не поделать. Возможно, время берет свое. С другой стороны, не видно, кто может составить ему конкуренцию в основе. Кто способен сейчас заменить в «Зените» Вендела без потери качества?

Вместо него вышел во втором тайме Педро, но не сильно убедил. Видимо, не до конца оправился от травмы», – сказал Орлов.