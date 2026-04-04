Матерная реакция Генича на гол Кругового «Акрону»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о голе латераля ЦСКА Данила Кругового в матче 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).
Мяч воспитанника «Зенита» оказался победным.
«Круг! *** [Блин], браво!» – написал Генич.
- У «Акрона» забил нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти в ворота Игоря Акинфеева.
- ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
- У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.
Источник: телеграм-канал Константина Генича