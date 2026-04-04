Матерная реакция Генича на гол Кругового «Акрону»

4 апреля, 16:05
16

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о голе латераля ЦСКА Данила Кругового в матче 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

Мяч воспитанника «Зенита» оказался победным.

«Круг! *** [Блин], браво!» – написал Генич.

  • У «Акрона» забил нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти в ворота Игоря Акинфеева.
  • ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
  • У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.

Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Круговой Данил Генич Константин
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775308350
Именно за эти эмоции Гнидичу платят 1 млн.рублей в месяц???
Ответить
baggio80
1775309095
Там до девятки, какие же бездари комментаторы, даже не знают, что такое девятка.
Ответить
Красногвардейчик
1775309292
Что с тобой...Генич?)))
Ответить
crf57
1775311398
ГНИДИЧ вообще недоумок бездарный!
Ответить
ZAITZEFF2011
1775311999
Футболист был плохой а комментатор-еще хуже!
Ответить
361isa@mail.ru
1775317703
почему на этом сайте не открывается ни одно видео?
Ответить
...уефан
1775318397
...ну, гол и впрямь на загляденье получился, сам создал, сам забил по-красоте. И нах*я здесь Котины дополнения к этому?...
Ответить
kolich4848
1775318427
Челисти простава кругу стопроцентная.
Ответить
Hector вернулся
1775379617
Значит пиво на стадионе это пьянство и надо запретить. А хамство и матершина в прямом эфире в исполнении недокоментаторов это норм?
Ответить
Hector вернулся
1775379674
А это смотрят дети
Ответить
Все новости
