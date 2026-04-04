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Сборной России предложили сыграть на Кубке Америки

4 апреля, 13:17
5

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что сборной России стоит заявиться на Кубок Америки.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Команда проводит только товарищеские матчи.
  • В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.

«После грустных матчей сборной России у меня есть предложение к РФС, если оно еще не рассматривалось, займитесь, пожалуйста. А то, вдруг прошляпим. Ни у кого из нас нет уверенности в допуске ни к отбору к Евро, ни к ЧМ, ни к Лиге наций, но есть турнир, о котором почему-то мало говорили за эти пять лет – Кубок Америки 2028. Подайте заявку на участие, что стóит-то? А там как пойдет, вопрос переговоров.

Он будет либо в Эквадоре, либо в США, либо в Аргентине, Парагвае и Уругвае, чтобы потестить «Сентенарио» перед ЧМ-2030.

Это не бредовое, а вполне серьезное предложение: на Кубке Америки дважды играла Япония, один раз Катар, ведь традиционных сборных там 10 и есть всегда 2 или 4 приглашенных. В 2001-м там внезапно оказался Гондурас, потусили разок Панама и Ямайка, и была даже команда Гаити, я комментировал их матч в 2016-м, меня потом милиция остановила у метро Бабушкинская в 7 утра. Куда, говорят, идете в такую рань, а я им полусонный: у меня Перу и Гаити были. Еще двадцать минут потом выясняли, не нашел ли я закладку где-нибудь неподалеку.

Политические отношения у нашей страны со странами Южной Америки вполне теплые, а участие в таком турнире – возможность напомнить и УЕФА, и ФИФА, что футбольная сборная потому футбольной и называется. Играет в мяч и всe», – написал Нагучев.

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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Красногорск_Фан
1775298343
Смешное интервью, зачет. А предложение интересное. У нас и так в Зените латиноамериканская сборная.
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рылы
1775299254
катар разок сыграл, а в следующий раз отказался, и австралия тоже. в итоге замену им не нашли, играли вдесятером. о чём это говорит - хз, но с чего вдруг сборные начали отказываться от приглашения?
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VVM1964
1775301066
Заголовок звучит так, как будто уже позвали, (предложили - пригласили)!)...
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АК 68
1775302279
Ну что за глупость Нагучев пишет. Он же прекрасно понимает, что кубок Америки проводит КОНМЕБОЛ, структура, входящая в фифа, которая в свою очередь отстранила нас от всех международных соревнований.
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Томик
1775312676
Я уж думал, действительно официально пригласили. А, оказывается, это Нагучев пригласил. С ужасом жду, что будет выдавать зюба, когда на Матч ТВ обоснуется.
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