Комментарий Челестини о конфликте с Мойзесом

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об окончании конфликта с защитником Мойзесом.

– Как вы помирились с Мойзесом? Кто первый пошел на контакт?

– Это наш клубный вопрос, не то что кто‑то первый помирился. И клуб, и я пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса.

– Сегодня он остался в запасе. Почему?

– Это техническое решение. Я доволен матчем с махачкалинским «Динамо», мы выиграли первый матч в 2026 году, я хочу продолжать серию.