Комментарий Челестини о конфликте с Мойзесом

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об окончании конфликта с защитником Мойзесом.
– Как вы помирились с Мойзесом? Кто первый пошел на контакт?
– Это наш клубный вопрос, не то что кто‑то первый помирился. И клуб, и я пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса.
– Сегодня он остался в запасе. Почему?
– Это техническое решение. Я доволен матчем с махачкалинским «Динамо», мы выиграли первый матч в 2026 году, я хочу продолжать серию.
- Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
- Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.
- Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
- По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».
- В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты. Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.
Источник: «Матч ТВ»