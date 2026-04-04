В РПЛ впервые реализовали наказание за задержку игры

В эти минуты проходит матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Акроном» и ЦСКА. На пятой минуте гости открыли счет.

Гол был забит после углового, назначенного за задержку игры вратарем «Акрона» Игнатом Тереховским.

«Казалось, всe уже в РПЛ было. Однако вот – голевой корнер после задержки мяча вратарeм

Отлично кстати, что ЦСКА с такого углового забил – это сразу всем остальным клубам в назидание, что не надо тянуть с вводом мяча и что подобное наказание может обернуться самыми серьeзными последствиями», – написал по ситуации блогер Константин Кринский.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Самаре на «Солидарность Арене». Ее автор – Андрей Ерофеев.