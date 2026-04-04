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Ромащенко объяснил, что Карседо изменил в игре «Спартака»

4 апреля, 13:41

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко оценил «Спартак» при главном тренере Хуане Карлосе Карседо.

– Давайте об РПЛ. Как вам «Спартак» Карседо?

– Еще перед возобновлением чемпионата я сказал, что Карседо пригласили в команду для того, чтобы команда решала максимальные задачи и боролась за чемпионство в следующем сезоне.

– Вот как?

– Понятно, что в этом сезоне «Спартак» чемпионом уже не станет. Остается Кубок. Но и там, мне кажется, шансы у красно-белых невелики. Пока игра у команды все-таки нестабильная. За весенний отрезок чемпионата Карседо нужно определиться с костяком команды, понять, с кем ему двигаться дальше и решать задачи, а с кем летом расстаться. Нужно понять, какие позиции стоит еще укрепить.

– Так что же изменилось в игре красно-белых при новом тренере?

– Команда поменялась в атакующей структуре, атакующих фазах. Есть новые тактические нюансы при построении. В частности, позиции крайних защитников, которые заходят в середину. Плюс команда стала более разнообразной впереди за счет частых смен позиций игроков группы атаки.

Мне кажется, на сборах Карседо прежде всего делал упор на этот аспект. Сужу так по весенним матчам красно-белых. Весело играют впереди. Отрезками весьма нестандартно, креативно. При этом наблюдаются огрехи в обороне, порой серьезные. Вот тут надо, конечно, прибавлять, чтобы в дальнейшем претендовать на высокие места.

  • Карседо возглавляет «Спартак» с 5 января.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 38 очками после 22 туров.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Ромащенко Мирослав Карседо Хуан Карлос
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