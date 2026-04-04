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Игрок «Спартака» станет рыцарем

4 апреля, 12:07
12

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда вскоре станет рыцарем. Это награду ему и другим футболистам сборной ДР Конго за завоевание путевки на чемпионат мира-2026.

В это воскресенье в Киншасе состоится президентский парад, чтобы приветствовать главных действующих лиц благополучной отборочной кампании и возвести их в рыцари Национального ордена.

Из-за знакового мероприятия Бонгонда пропустит встречу 23-го тура РПЛ против «Локомотива».

  • Действующий контракт Бонгонда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года, и клуб не собирается его продлевать.
  • 30-летний футболист в этом сезоне провел 6 матчей за «Спартак».
  • Летом Тео может покинуть «Спартак».

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Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак ДР Конго Бонгонда Тео
Комментарии (12)
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FWSPM
1775294450
Из-за знакового мероприятия Бонгонда пропустит встречу 23-го тура РПЛ против «Локомотива» Да он и так на лавке сидит постоянно
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ра09
1775296409
А если сборная ДР Конго из группы на ЧМ выйдет, то чего будет? Всех наделят титулами ? Тренер и кто голы забъет--герцогами станут, у кого голевые пасы--маркизы, вратарю-половине команды -графский титул.Ну и остальные-виконты и прочие бароны.)))
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subbotaspartak
1775298018
Вернётся Бонгонда верхом на коне Подняв забрало...Мало?
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Император 1
1775298420
В крестовый поход
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рылы
1775298914
зулус-рыцарь из конго)
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