Игрок «Спартака» станет рыцарем

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда вскоре станет рыцарем. Это награду ему и другим футболистам сборной ДР Конго за завоевание путевки на чемпионат мира-2026.

В это воскресенье в Киншасе состоится президентский парад, чтобы приветствовать главных действующих лиц благополучной отборочной кампании и возвести их в рыцари Национального ордена.

Из-за знакового мероприятия Бонгонда пропустит встречу 23-го тура РПЛ против «Локомотива».