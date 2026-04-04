Игрок «Спартака» станет рыцарем

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда вскоре станет рыцарем. Это награду ему и другим футболистам сборной ДР Конго за завоевание путевки на чемпионат мира-2026.
В это воскресенье в Киншасе состоится президентский парад, чтобы приветствовать главных действующих лиц благополучной отборочной кампании и возвести их в рыцари Национального ордена.
Из-за знакового мероприятия Бонгонда пропустит встречу 23-го тура РПЛ против «Локомотива».
- Действующий контракт Бонгонда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года, и клуб не собирается его продлевать.
- 30-летний футболист в этом сезоне провел 6 матчей за «Спартак».
- Летом Тео может покинуть «Спартак».
Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»