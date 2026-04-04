Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Акрон» и ЦСКА. Игра состоится 4 апреля, начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Джаковац, Попенков, Болдырев, Аревало, Дзюба.

Главный тренер: Заур Тедеев

ЦСКА: Акинфеев, Данилов, Лукин, Круговой, Гаич, Кисляк, Баринов, Обляков, Глебов, Кармо, Гонду.

Главный тренер: Фабио Челестини

