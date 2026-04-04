Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Акрон» и ЦСКА. Игра состоится 4 апреля, начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Джаковац, Попенков, Болдырев, Аревало, Дзюба.
Главный тренер: Заур Тедеев
ЦСКА: Акинфеев, Данилов, Лукин, Круговой, Гаич, Кисляк, Баринов, Обляков, Глебов, Кармо, Гонду.
Главный тренер: Фабио Челестини
Источник: «Бомбардир»